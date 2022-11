Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit zwei schwer und zwei leicht verletzten Personen

Voerde (ots)

Am Freitag, 04.11.2022, gegen 14:54 Uhr kam es in Voerde an der Kreuzung Hindenburgstraße/Hammweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünxe befuhr mit seinem Pkw den Hammweg aus Richtung Grenzstraße kommend in Fahrtrichtung Hans-Richter-Straße. An der Kreuzung Hammweg/Hindenburgstraße hielt der 68-Jährige verkehrsbedingt aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an. Mit ihm im Auto befand sich seine 92-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz. Nach Angaben diverser Zeugen fuhr der 68-Jährige bei Rotlicht in die Kreuzung hinein. Hierbei kollidierte er mit einem von links kommenden 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Bottrop, welcher die Hindenburgstraße aus Richtung Wesel in Fahrtrichtung Dinslaken befuhr. Im Pkw des 28-Jährigen befand sich ein 37-jähriger Beifahrer aus Mülheim. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 68-jährige Fahrer und seine 92-jährige Beifahrerin schwer und der 28-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt. Bei der 92-Jährigen konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

