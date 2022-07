Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Feld in Vollbrand

Am Sonntag rückten Feuerwehr und Polizei nach Schnürpflingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr stand ein Weizenfeld in der Schulstraße in Vollbrand. Ursache des Brandes auf knapp drei Hektar war vermutlich ein Defekt an einem Mähdrescher. Die Feuerwehr koordinierte die Maßnahmen zur Eindämmung und schließlich zur Löschung des Brandes. Der Sachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

