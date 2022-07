Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Frau missachtet Rotlicht

Am Sonntag zeigte die Polizei eine 48-Jährige in Ehingen an.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel auf der B311 von Ulm in Richtung Riedlingen. An der Ramminger Kreuzung bog die Frau nach links auf die B465 ab. Dabei missachtete sie das Rot der Ampel. Die Polizei kontrollierte die Frau und führte ein belehrendes Gespräch. Die 48-Jährige gab den Verstoß zu. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 90 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Hinweis der Polizei: "Gelb ordnet an: Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Rot ordnet an: Halt vor der Kreuzung", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also bei Gelb auf eine Kreuzung zufährt, darf schon nicht mehr hineinfahren. Und bei Rot erst recht nicht.

