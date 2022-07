Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Fahrer wechsel dich

Am Sonntag versuchten zwei Männer die Polizei in Laichingen zu täuschen.

Ulm (ots)

Kurz nach 10 Uhr beobachtete die Polizei in der Wiesensteiger Straße wie ein VW noch vor der Kontrollstelle in einen Hof fuhr. Dann sahen die Beamten, wie ein Wechsel des Fahrers stattfand. Der eigentliche Fahrer war nun auf dem Sitz des Beifahrers. Der Tausch konnte die Polizei nicht täuschen. Grund für den Wechsel dürfte der Drogenkonsum des 23-jährigen Fahrers sein. Wie ein Test ergab, hatte er harte Drogen genommen. Außerdem hatte er, so bestätigte es ein weiterer Test, deutlich zu tief ins Glas geschaut. Der Mann musste mit ins Krankenhaus und Blut abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei noch an Ort und Stelle. Auf ihn kommt eine Anzeige zu. Auch die Führerscheinstelle setzen die Beamten in Kenntnis. Warum sein ursprünglicher Beifahrer nicht gefahren ist, blieb offen. Er war verkehrstüchtig.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

+++++++ 1354644

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell