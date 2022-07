Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei findet Drogen bei Jugendlichem

Am Sonntag durchsuchten Beamte in Heidenheim einen 21-Jährigen und wurden fündig.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr meldeten Zeugen Lärm von einem Schulgelände in der Heckentalstraße. Beim Eintreffen der Polizei waren drei Personen anwesend. Ein 21-Jähriger warf etwas in die Büsche hinter sich. Der Gegenstand konnte zwar nicht mehr gefunden werden aber vor Ort roch es nach Cannabis. Deshalb kontrollierten die Beamten die Personen genauer. Weil er keinen Ausweis dabei hatte, schauten die Beamten in die Handtasche des 21-Jährigen. Dort fanden sie über 10 Gramm Haschisch. Die Ermittler beschlagnahmten die Drogen und zeigten den Mann an.

Rauschgift ist Gift:

Geldstrafen und die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen Rauschgiftkonsumenten. Das soll abschrecken, in eine Rauschgiftkarriere einzusteigen. Doch der Polizei sei die Vorbeugung mindestens genauso wichtig, berichtet das Polizeipräsidium Ulm. Gerade der Einstieg von jungen Menschen in den Rauschgiftkonsum müsse frühzeitig verhindert werden. Dabei gehe es auch um die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden. Die aktuell eher verharmlosende Diskussion über Rauschgifte lasse die Hemmschwelle zum Einstieg sinken, so die Polizei. Doch sei der Konsum so genannter weicher Drogen wie Haschisch und Marihuana gleichermaßen mit gesundheitlichen Folgen verbunden. Auch sie hätten massive Auswirkungen auf Körper und Geist zur Folge, bekräftigt die Polizei. Je jünger die Konsumenten und je exzessiver und unkontrollierter der Konsum, umso gravierender seien die Auswirkungen.

+++++++ 1354178

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell