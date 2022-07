Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Durch Zaun gebrochen

Am Freitag war ein Roller in Lonsee zu schnell.

Ulm (ots)

Ein 16-Jähriger ist kurz vor 19 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Sinabronner Straße unterwegs. Wohl weil er auf der abschüssigen Straße zu schnell war, konnte er dem Verlauf nicht mehr folgen und geriet in Richtung Gegenspur. Dort streifte er einen stehenden Ford. Danach durchbrach sein Roller einen Zaun. Dadurch erlitt seine 17-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Die Sozia kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

