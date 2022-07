Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Von Tankstelle geflüchtet

Am Samstag reagierte ein Autofahrer nicht auf Winken und Pfeifen in Laupheim.

Gegen 10.30 Uhr tankte ein 38-Jähriger seinen Volvo an einer Tankstelle in der Kässbohrerstraße. Neben ihm stand ein Opel Corsa. Als dessen Fahrer Getränke zum Auto brachte, öffnete eine Frau die Beifahrertür und schlug diese wohl gegen den Volvo. Ohne sich um den Schaden von etwa 15 Euro zu kümmern, fuhren beide mit dem Opel davon. Der 38-Jährige lief dem Auto hinterher und versuchte vergeblich mit Winken und Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen. Davon unbeeindruckt fuhr der Opel auf die B30 in Richtung Biberach. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen nach dem Fahrer und seiner Beifahrerin auf und sicherte Spuren.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

