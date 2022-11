Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hotelzimmer verwüstet

Mainz-Neustadt (ots)

Zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung kam es in einem Hotel in der Mainzer Neustadt. Wie der Hoteldirektor der Polizei meldete, hatte er ein Hotelzimmer über das Wochenende vermietet. Nachdem der 18-Jährige Gast das Hotel verlassen hatte, bemerkten die Angestellten, dass das Zimmer verwüstet und der Fernseher gestohlen wurde. Da die Personalien der Person durch die Reservierung bekannt sind, muss sich der 18-Jährige nun strafrechtlich verantworten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

