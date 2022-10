POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, 19. Oktober, an einem grünen VW (Golf) an der Rheydter Straße den Katalysator gestohlen. Der Besitzer gab gegenüber der Polizei an, den Golf gegen 11.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Nähe eines Corona-Testzentrums geparkt zu haben. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Wagen zurückgekehrt sei, habe er beim Starten des Motors sehr laute Geräusche ...

mehr