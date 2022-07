POL-PDTR: Brand

Kenn (ots) - Am Freitag, dem 22.07.2022, gegen 07:25 Uhr, kam es in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 602 in Kenn zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Schulbus. Ein 40-jähriger Mann aus dem Raum Trier befuhr mit seinem Pkw die L 145 aus Richtung Ruwer in Richtung Schweich. Im Einmündungsbereich zur Auffahrt A 602 in Kenn beabsichtigte er nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Moseltaldreieck abzubiegen. ...

