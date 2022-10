Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch, 19. Oktober, an einem grünen VW (Golf) an der Rheydter Straße den Katalysator gestohlen.

Der Besitzer gab gegenüber der Polizei an, den Golf gegen 11.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Nähe eines Corona-Testzentrums geparkt zu haben. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Wagen zurückgekehrt sei, habe er beim Starten des Motors sehr laute Geräusche wahrgenommen. Die Prüfung durch eine Werkstatt habe anschließend ergeben, dass der Katalysator an dem Wagen entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

