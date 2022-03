POL-FR: Rheinfelden: Alkoholisierter Sattelzugfahrer auf der Autobahn

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 18.03.2022, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, ist ein in einer Garage abgestellter Pkw in Wyhlen mutwillig beschädigt worden. Der VW stand in einer unverschlossenen Garage in der Jasperstraße. Der Lack an den hinteren Seitenwänden und an der Heckklappe wurde zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Um sachdienliche ...

