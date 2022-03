PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einladung zur Medien-Kontrollstelle in Westhessen

Hofheim (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen

(wie)Im Rahmen des Speedmarathons am Donnerstag, den 24.03.2022 bietet das Polizeipräsidium Westhessen eine Medien-Kontrollstelle an. Die Polizeiautobahnstation wird während des Speedmarathons 2022 die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesautobahn 3 bei Idstein überwachen. Ein Messgerät wird auf der Strecke zwischen Idstein und Bad Camberg aufgestellt werden. Zu schnelle Autofahrerinnen und Autofahrer werden danach von Streifenwagen angehalten und auf der Tank- und Rastanlage Bad Camberg-Ost kontrolliert und zu ihrem Verstoß angehört. Hierzu werden alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter an die Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage eingeladen. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr wird ein Vertreter der Pressestelle vor Ort sein und für Fragen und O-Töne zur Verfügung stehen. Ein vorherige Anmeldung wird per e-mail an pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de erbeten.

