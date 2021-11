Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lichterkette beschädigt

Meiningen (ots)

Ein Unbekannter schraubte mehrere Birnen der Lichterkette am Parkhaus in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen heraus und warf diese danach zu Boden. Festgestellt wurde die Tat Montagabend. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

