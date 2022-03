Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auto in Garage zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 18.03.2022, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, ist ein in einer Garage abgestellter Pkw in Wyhlen mutwillig beschädigt worden. Der VW stand in einer unverschlossenen Garage in der Jasperstraße. Der Lack an den hinteren Seitenwänden und an der Heckklappe wurde zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0.

