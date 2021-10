Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Am Freitag (15.10.2021) haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.00 und 20.00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus am Hermelingskamp in Emsdetten verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Täter mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Haustür auf und gelangte so in das Innere des Hauses. Zahlreiche Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Tageswohnungseinbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 02572/9306-4415 entgegengenommen.

