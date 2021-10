Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 19-jähriger Motorradfahrer stürzt beim Überholen, schwer verletzt

Greven (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag (15.10.2021) auf dem Schifffahrter Damm in Greven bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Everswinkel war mit seinem Motorrad auf dem Schifffahrter Damm in Richtung Münster unterwegs. Auf Höhe der Autobahn A1 überholt er zwei vorausfahrende Autofahrer und verlor beim Wiedereinscheren aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

