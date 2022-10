Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Gasleitung beim Baggern abgerissen; 67 Personen kurzzeitig evakuiert

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend gegen 18:35 Uhr versuchte der Hausbesitzer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Dreschplatz die unterirdischen Hauswände mittels eines geliehenen Baggers freizulegen. Dabei erwischte er mit dem Bagger den Gas-Hausanschluss und riss diesen komplett ab, wodurch das Gas unkontrolliert ausströmte. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten aus den umliegenden Häusern, in denen zusammen 67 Personen gemeldet sind, sämtliche anwesende Personen evakuieren, um sie für die bevorstehende Reparaturarbeiten aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Nach ca. 1 Stunde gelang es einen Mitarbeiter des ebenfalls alarmierten Gasversorgers das Gasleck abzudichten, so dass kein Gas mehr ausströmte. Nachdem die Feuerwehr im gesamten Gefahrenbereich Messungen hinsichtlich der Gaskonzentration durchgeführt hatte, wurde der Bereich wieder freigegeben und alle evakuierten Personen durften zurück in ihre Häuser. Es gab im Rahmen dieses Einsatzes keinerlei Personenschaden.

