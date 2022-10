Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes an der Begastraße. Ein/e unbekannter Fahrzeugführer/-in muss vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten grauen VW einer 43-jährigen Dörentruperin gefahren sein. Der/Die Verursacher/-in verließ allerdings den Unfallort, ohne den Zusammenstoß zu melden, bzw. seinen/ihren Pflichten als Unfallverursacher/-in nachzukommen. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen dem Verkehrskommissariat unter Tel.: 05231/609-0 zu melden.

