Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Rennradfahrer umgefahren

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagmittag um 14:15 Uhr befuhr eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Lemgo die Friedrich-Ebert-Straße in Lieme. An der Einmündung Bielefelder Straße bog sie auf die Bielefelder Straße ein und übersah dabei einen 64-jährigen Rennradfahrer aus dem Kalletal, der auf der bevorrechtigten Bielefelder Straße unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Rennradfahrer auf die Fahrbahn und musste leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

