POL-LIP: Lage. In Kita eingestiegen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (29. September 2022) drangen bislang unbekannte Einbrecher zwischen 7:15 - 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße ein. Die Täter zerstörten das Glas einer Terrassentür und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Was den Einbrechern in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen richten Sie bitte ...

