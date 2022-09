Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Folgen.

Lippe (ots)

Freitagmorgen (30. September 2022) geriet der 20-jährige Fahrer eines Toyotas auf der Exterschen Straße von der Trasse ab. Gegen 3 Uhr befuhr er die Straße in Richtung Bad Salzuflen. Dabei geriet der Wagen zunächst nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen zwei Leitpfosten bevor der Toyota ins Schleudern geriet und auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Graben fuhr. Hier überschlug sich das Auto. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Da der Fahrer alkoholisiert gefahren ist, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

