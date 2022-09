Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Leopoldshöhe. Polizei kontrolliert Geschwindigkeiten.

Lippe (ots)

Mittwoch (28. September 2022) kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Bad Salzuflen die gefahrenen Geschwindigkeiten auf den Straßen. Einen Schwerpunkt legten sie dabei auf die Umleitungsstrecken, die zurzeit aufgrund der Baustelle auf der Ostwestfalenstraße (L 712) ausgeschildert und dementsprechend stark frequentiert sind. So wurden die Geschwindigkeiten auf der Leopoldshöher Straße in einem Bereich gemessen, in dem 50 km/h gefahren werden darf. Dort wurden insgesamt 48 Verstöße festgestellt. In 18 Fällen mussten die Polizistinnen und Polizisten Ordnungswidrigkeitsanzeigen vorlegen. Diese Verkehrsteilnehmenden waren also mit mehr als 70 km/h auf dem Teilstück gefahren. Zwei Fahrer waren mit über 80 km/h dort unterwegs. Diese müssen mit einem Bußgeld von je 200 Euro rechnen. Eine zweite Messstelle richteten die Beamtinnen und Beamten auf der Schötmarschen Straße, in Höhe der dortigen Grundschule, ein. In dem Abschnitt gilt an Schultagen bis 16 Uhr eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Es wurden insgesamt 11 Verstöße festgestellt. In 5 Fällen mussten die Betroffenen ein Verwarngeld bezahlen, 6-mal schrieben die Polizistinnen und Polizisten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Der schnellste Fahrer wurde hier mit 56 km/h gemessen. Für ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro fällig.

Zu schnelles Fahren führt immer wieder zu Unfällen mit zum Teil schwerstverletzten Menschen. Ihre Polizei Lippe möchte, dass ALLE Verkehrsteilnehmenden sicher an ihr Ziel gelangen. Deshalb führen wir nach wie vor regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen an wechselnden Stellen im Kreisgebiet durch.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell