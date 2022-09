Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. U-Haft nach Bissen und Schlägen.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (28. September 2022) versuchte eine 44-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt am Hasselter Platz Alkohol und Zigaretten zu stehlen. Eine Mitarbeiterin (26 Jahre), die das beobachtet hatte, sprach die Frau an und bat sie stehen zu bleiben. Als die 44-Jährige daraufhin auf die Straße flüchtete, verfolgte die 26-Jährige sie zusammen mit einer 25-jährigen Kollegin. Gemeinsam konnten sie die Ladendiebin festhalten. Bis zum Eintreffen der Polizei schlug diese um sich und biss die 25-Jährige, die dadurch verletzt wurde. Dabei bedrohte die Ladendiebin die beiden Frauen auch noch. Da die 44-Jährige keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte und bereits polizeibekannt ist, wurde sie einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

