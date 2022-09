POL-LIP: Bad Salzuflen. Nach Unfall abgehauen.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen (25. - 28. September 2022) versuchten bislang Unbekannte in ein Café in der Neustadt einzudringen. Die Täter hebelten massiv an der Eingangstür, an der Sachschaden entstand. In das Café hinein gelangten sie jedoch nicht. Wer in dem Zusammenhang etwas gesehen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei ...

