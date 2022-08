POL-PPRP: Einsatzfahrzeug beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 16:20 Uhr, gerieten zwei Bekannte am Welserplatz in Streit. Im Verlauf des Streites beleidigte der 34-Jährige seinen 40-Jährigen Bekannten und griff ihn dann mit einem Cuttermesser, Tritten und Schlägen an. Der 40-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar ...

mehr