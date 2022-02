Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.02.2022, gegen 18.45 Uhr, kam es beim Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem Pkw, bei welchem der 16-Jährige leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt wurde. Der Radfahrer befuhr den Radweg von Haagen kommend und beabsichtigte beim Kreisverkehr die Eisenbahnstraße zu überqueren. Als die Fahrzeuge bei der Einfahrt zum Kreisverkehrs verkehrsbedingt anhalten mussten überquerte der Radfahrer zwischen dem ersten und zweiten Fahrzeug die Eisenbahnstraße. Plötzlich sei das zweite Fahrzeug angefahren und es kam zur Kollision mit dem querenden Radfahrer. Der 16-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw erkundigte sich wohl bei dem Jungen nach dessen Wohlbefinden und setzte dann seine Fahrt fort. Der Junge wurde von seinen Eltern an der Unfallörtlichkeit abgeholt und suchten selbstständig einen Arzt auf. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Hier ist nur bekannt, dass es sich um einen grauen oder silbernen Pkw gehandelt haben soll. Vielleicht könnte es ein VW gewesen sein. Der Fahrer soll dunkle Haare gehabt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell