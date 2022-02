Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Wildunfall - ein Fahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen, 11.02.2022, hat ein Wildunfall auf der L 163 zwischen Baltersweil und Jestetten einen leichtverletzten Autofahrer gefordert. Gegen 07:40 Uhr war ein 19-jähriger Fiat-Fahrer mit einem über Straße rennenden Rehkitz kollidiert. Durch den Aufprall wurde das Wildtier in die Luft geschleudert und schlug in die Windschutzscheibe des gerade in diesem Moment entgegenkommenden 45 Jahre alten Autofahrers ein. Hierdurch verletzte der Mann leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Rehkitz wurde getötet. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos liegt bei insgesamt ca. 9000 Euro.

