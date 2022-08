Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und vier leicht verletzten Personen

Bansin (LK VG) (ots)

Am 13.08.2022, 09:55 Uhr, kam es auf der L266 zwischen dem Seebad Bansin und der Kreuzung Schmollensee auf Höhe Heuberg zu einem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen. Ein 84jähriger Kraftfahrzeugführer, welcher von einer Parkbucht auf die die L266 auffuhr, übersah einen von rechts kommenden Pkw. Dieser befuhr die L266 in Richtung Schmollensee. Der Unfallverursacher, dessen Ehefrau sowie der 37jährige Fahrzeugführer des anderen Pkw und seine zwei Mitfahrer, wovon einer ein 1-jähriges Kind war, wurden leicht verletzt und vor Ort durch hinzugezogene Rettungskräfte ambulant behandelt. Ein Verbringung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Durch die Kollision wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Für Verkehrsunfallaufnahme musste L266 kurzzeitig vollsperrt, danach erfolgte eine halbseitig Sperrung. Gegen 11:00 Uhr konnte dann die Absperrmaßnahme aufgehoben werden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell