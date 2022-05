POL-BN: Bad Godesberg: Fahrrad bei Garageneinbruch gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (02.05.2022) am Bonner Hauptbahnhof einen Busfahrer attackiert und verletzt. In dem Bus der Linie 604 von Ückesdorf nach Bonn entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch zwischen dem Unbekannten und dem 61-jährigen Fahrer. Als der Bus schließlich gegen 15:45 Uhr den Bonner Hauptbahnhof erreicht ...

