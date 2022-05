Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: E-Scooterfahrer war offenbar berauscht - Ermittlungen wegen Drogenbesitzes

Bonn (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss kommen auf einen 41-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag (02.05.2022) in Bonn-Duisdorf zu. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann auf einem E-Scooter gegen 16:10 Uhr auf der Villemombler Straße gestoppt. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Amphetamine an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an, die eine Ärztin dem 41-Jährigen auf der Wache entnahm. Zudem fanden die Polizisten bei dem Mann Betäubungsmittel.

