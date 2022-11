Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallflucht in Waschanlage

Mainz-Weisenau (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in einer Waschanlage in der Weberstraße. Da ein 61-Jähriger Mainzer nach seiner Reinigung nicht rechtzeitig losfuhr, wurde ein nachfolgender Dacia auf seinen stehenden BMW aufgeschoben. Durch diesen Zusammenstoß, gerät der Dacia aus der Schiene und kollidiert zusätzlich noch mit dem Gebläse der Waschanlage. Der 61-Jährige BMW-Fahrer fuhr schließend weg. Der Dacia-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei. Nach der Unfallaufnahme konnte der 61-Jährige durch die Beamten an seiner Wohnanschrift in Weisenau angetroffen werden. Er muss sich nun für den Unfall verantworten.

