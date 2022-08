LPI-J: Zu voll zum Ausdiskutieren

Jena (ots) - Spurlos verschwunden war ein E-Bike am Montagmittag, als sein Eigentümer in die Ziegenhainer Straße zurückkehrte und dieses abholen wollte. Der 70-Jährige schloss das hochwertige Rad vor einer Schule am Samstagvormittag an. Langfinger nutzten allerdings die Chance, brachen das Schloss auf und entwendeten das Bike im Wert von etwa 4200 Euro. Anschließend entfernten sich die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

