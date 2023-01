Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gronau (ots)

Mit einem Strafverfahren endete am Donnerstag die Autofahrt eines 39 Jahre alten Mannes. Polizeibeamte hatten ihn kontrolliert, als er am Nachmittag die Enscheder Straße befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem schlug ein Drogentest positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Polizisten verboten die Weiterfahrt leiteten ein Strafverfahren gegen den Fahrer sowie ein weiteres gegen die Halterin des Autos ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache Gronau eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (to)

