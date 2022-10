Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Fahrraddiebe waren auch in Binzen unterwegs

Freiburg (ots)

Nicht nur in Rümmingen (wir berichteten), sondern auch in Binzen waren in der Nacht von Mittwoch, 19.10.2022, auf Donnerstag, 20.10.2022, Fahrraddiebe unterwegs. In der Straße "Im Schlattgarten" versuchten Unbekannte die Schlösser von zwei zusammengeschlossenen E-Bikes aufzubrechen. Ein Fahrradschloss wurde von den Unbekannten bereits durchtrennt. An einem zweiten Fahrradschloss konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Vielleicht hielt das Fahrradschloss den Aufbruchsversuchen stand oder aber die Unbekannten wurden vielleicht bei der Tatausführung gestört. Am Donnerstag, 20.10.2022, meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines E-Bike der Marke Cube. Das E-Bike stand verschlossen in einer Garage in der Straße "Im Schlattgarten". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell