Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Winden im Elztal: Rauch in der Schule

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Winden im Elztal: Am Freitagmorgen, 21.10.2022, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 08:30 Uhr darüber informiert, dass aus einem Raum (kein Klassenzimmer) in der Schule am Reschenberg in Oberwinden Rauch ausdringen würde. Sofort wurde die Schule evakuiert, während weitere Feststellungen getroffen wurden. Es stellte sich heraus, dass die Ursache offensichtlich ein elektrischer Defekt an einer Deckenlampe war. Der Hausmeister konnte eine mögliche Gefahr sofort mit einem Feuerlöscher verhindern, sodass die Arbeit der binnen weniger Minuten eintreffenden Feuerwehr bereits größtenteils getan war. Bereits kurze Zeit später konnte der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden bewegt sich in einer überschaubar kleinen Dimension.

WKI/rb

