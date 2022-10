Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Rauchentwicklung aus Kamin - Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in Schönau zu einer starken Rauchentwicklung ausgehend von einem Kamin. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gab es kein Feuer, auch die Ursache der Rauchentwicklung ließ sich nicht mehr zweifelsfrei bestimmen. Ein Bewohner einer direkt angrenzenden Wohnung wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

