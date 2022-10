POL-FR: Bad Säckingen: Auto brennt in Parkhaus

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 20.10.2022, kurz nach 19:00 Uhr, sind zwei Autos auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen kollidiert, wobei zwei Insassen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer war in Höhe des Gewerbegebietes Kaitle aus einem Abfahrtsast auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren und mit einem in Richtung Tiengen fahrenden ...

