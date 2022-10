Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 20.10.2022, kurz nach 19:00 Uhr, sind zwei Autos auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen kollidiert, wobei zwei Insassen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer war in Höhe des Gewerbegebietes Kaitle aus einem Abfahrtsast auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren und mit einem in Richtung Tiengen fahrenden VW zusammengestoßen. Der 18-jährige VW-Fahrer und eine 25 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda verletzten sich leicht. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 13000 Euro. Die Unfallstelle war nur einspurig passierbar. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

