POL-PDMT: Verfolgungsfahrt durch das Dienstgebiet der PI Westerburg

Unnau-Korb (ots) - Am 06.10.2022 / 14:10 Uhr ereignete sich in der Hachenburger Straße in der Ortschaft Unnau, Ortsteil Korb ein Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten PKW mit tödlichem Ausgang. Der solo im PKW befindliche 64 jährige Fahrzeugführer befuhr die L 293 / Hachenburger Straße aus Richtung B 414 in Fahrtrichtung Unnau. Im Bereich einer Linkskurve geriet er von der Fahrbahn auf ein Hanggelände und kam dort ...

