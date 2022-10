Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Unnau-Korb (ots)

Am 06.10.2022 / 14:10 Uhr ereignete sich in der Hachenburger Straße in der Ortschaft Unnau, Ortsteil Korb ein Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten PKW mit tödlichem Ausgang.

Der solo im PKW befindliche 64 jährige Fahrzeugführer befuhr die L 293 / Hachenburger Straße aus Richtung B 414 in Fahrtrichtung Unnau. Im Bereich einer Linkskurve geriet er von der Fahrbahn auf ein Hanggelände und kam dort abschüssig nach etwa 50 Meter im Zusammenhang mit Gewächsen zum Stillstand.

Die vor Ort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen verliefen leider erfolglos. Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht aufgrund des Verkehrsunfalls, - sondern aufgrund einer vorangegangenen, internistischen Ursache verstorben ist.

Die L 293 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell