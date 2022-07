Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen. Möglicherweise gelang es ihnen durch die Eingangsschiebetür in das Innere des Geschäfts zu kommen. Anschließend stahlen sie zwei Tresore und machten sich mit diesen davon. In einem der beiden Tresore dürfte sich Bargeld in noch nicht genau bezifferbarer Höhe befunden haben, während der zweite leer war. Inwieweit ein Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

