POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Cabrioverdeck aufgeschlitzt

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil ein Alarm ausgelöst wurde, brach ein noch Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag den Einbruchsversuch in ein Firmengebäude in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ab. Um in das Innere vordringen zu können, hatte er ein Fenster eingeschlagen, was jedoch einen Einbruchsalarm aktivierte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Ein Zusammenhang ...

