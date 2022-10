Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sessenhausen. Zwei Fälle von Diebstahl von Fahrzeugteilen

Sessenhausen (ots)

Am Montag, 26. September wurde in der Schulstraße zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr aus einer verschlossenen Garage von unbekannten Tätern Felgen und Winterreifen von einem PKW gestohlen und am 29. September zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf einer Weide im Bereich "Auf den Hedern" vom gleichen Geschädigten Teile von einem Traktor abgebaut. Dafür wurde von unbekannten Tätern mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss eines Schuppens durchtrennt und dann der Anlasser, eine Ackerschiene und ein Anhängermaul entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei über 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02602-9226-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell