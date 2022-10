Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinwirkung

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 04.10.22, gegen 04:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Montabaur in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem Pkw BMW durchgeführt. Dabei konnten bei dem 24jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten entdeckt werden. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief entsprechend positiv, im Rahmen der Durchsuchung konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 24jährigen wurden gleich mehrere Verfahren eröffnet, sein Führerschein wurde zum Zwecke der sofortigen Entziehung einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell