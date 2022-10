Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Bürocontainer

Müschenbach (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Bürocontainer in Müschenbach, dortige Wiesenstraße, angegangen. Hierbei wurde ein Fenster des Containers eingeschlagen und so das Innere betreten und durchwühlt. Entwendet wurde ein Notebook und ein WLAN-Router. Der Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 29.09.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.10.22, 13:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell