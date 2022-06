Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Post auf Abwegen

Jena (ots)

Mit seinem Post-Fahrrad verunfallte am Dienstagnachmittag ein 26-Jähriger in der Karl-Liebknecht-Straße. Der Junge man war in seiner Funktion als Postzusteller stadteinwärts unterwegs. Plötzlich verliert der 26-jährige Postbote, aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen einen Opel, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden und auch der 26-Jährige trug leichte Blessuren davon, verzichtete vor Ort aber auf eine ärztliche Behandlung.

