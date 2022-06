Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Hund kollidiert

Weimar (ots)

Am Rande der Ortslage Tiefengruben, auf einem Feldweg, kam es am gestrigen Dienstag zu einem Unfall, bei dem ein 65-jähriger Mann diverse Verletzungen davontrug. Ein 61-jähriger Mann aus Bad Berka war nahe des Radweges mit seinem Hund unterwegs. Als der nicht angeleinte Labradormischling kurz vor dem E-Bike-Fahrer über den Weg rannte, leitete dieser eine Gefahrenbremsung ein und touchierte den Hund nur leicht. Dennoch kam der Radler durch das Manöver zu Fall und zog sich Verletzungen im Bereich des Rückens zu, welche in der Folge in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

