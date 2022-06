Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupferkabel von Baukran gestohlen

Apolda (ots)

In der Nacht vom 27.06.2022 auf den 28.06.2022 haben in der Rosa-Luxemburg-Straße in Apolda unbekannte Täter ein ca. 50m langes Starkstromkabel von einem Baukran gestohlen. Der Kran befand sich vor einem Gebäude auf dem Fußweg. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell