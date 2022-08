Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall - Pkw/Pkw

Wiedersbach-Ratscher (ots)

Eine 33-Jährige befuhr Donnerstagvormittag (25.08.2022) gegen 10:00 Uhr mit ihrem Volkswagen die Umgehungsstraße von Themar nach Schleusingen. Ein 72-jähriger Honda-Fahrer, welcher aus Richtung Wiedersbach kam, wollte ebenfalls auf diese Umgehungsstraße auffahren und übersah hierbei den VW. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde der Senior in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer kamen schwerverletzt zur medizinischen Versorgung ins Klinikum. An den Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Strecke ist gegenwärtig noch teilweise gesperrt.

